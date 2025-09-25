La Romagna è dolce per il Lentigione
TROPICAL CORIANO LENTIGIONE. TROPICAL CORIANO (4-3-1-2): Pollini; Pungelli (24’ st Brisku), Anastasi, Rossi, Evaristi (11’ st Omokaro); Bellavista, Carnesecchi (24’ st Fabbri), Enchisi; Scarponi (24’ st Vinci); Pacchioni, Mancini (11’ st Barbatosta). A disp.: De Gori, Cannino, Franco, Bartoli. All.: Scardovi. LENTIGIONE (3-4-2-1): Cheli; Mele, Capiluppi, Bita; Alessandrini (15’ st Pari), Penta, Nappo, Miglietta; Nanni (30’ st Masini), Jassey (45’ st Iori); Cellai (30’ st Mordini). A disp.: Pagani, Nava, Panigada, Grieco, Agbekornu. All.: Costa. Arbitro: Alessio Artini di Firenze (Pernarella di Ciampino ed Eleonora Saccoccio di Formia). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
