La Roma vince ma Gasperini attacca Pisilli | Deve crescere in fretta ingenuità enorme Chi entra deve dare di più

Esordio positivo in Europa League per la Roma di Gian Piero Gasperini, che nella prima gara europea dell’anno ha vinto 1-2 in casa del Nizza grazie alle reti di due difensori centrali: Evan Ndicka prima e Gianluca Mancini poi. Per la prima volta in stagione i giallorossi hanno realizzato due gol in una singola partita: “Siamo stati propositivi anche dopo l’1-0, era quello che volevo. Secondo me è stata una buona partita, non è mai facile venire in Europa e giocare con questa sicurezza e personalità. “, ha dichiarato Gian Piero Gasperini in conferenza stampa nel post gara. Dopo aver elogiato la prestazione della sua squadra, l’allenatore della Roma ha parlato anche di cosa non è andato, con un finale soffertissimo dopo il rigore realizzato da Moffi e causato da Niccolò Pisilli, entrato in campo appena otto minuti prima del fallo da rigore commesso e “bacchettato” dal suo allenatore: “L’azione era finita, chiaramente è un’ingenuità. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
