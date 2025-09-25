La Roma vince ma Gasperini attacca Pisilli | Deve crescere in fretta ingenuità enorme Chi entra deve dare di più

Ilfattoquotidiano.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Esordio positivo in Europa League per la Roma di Gian Piero Gasperini, che nella prima gara europea dell’anno ha vinto 1-2 in casa del Nizza grazie alle reti di due difensori centrali: Evan Ndicka prima e Gianluca Mancini poi. Per la prima volta in stagione i giallorossi hanno realizzato due gol in una singola partita: “Siamo stati propositivi anche dopo l’1-0, era quello che volevo. Secondo me è stata una buona partita, non è mai facile venire in Europa e giocare con questa sicurezza e personalità. “, ha dichiarato Gian Piero Gasperini in conferenza stampa nel post gara. Dopo aver elogiato la prestazione della sua squadra, l’allenatore della Roma ha parlato anche di cosa non è andato, con un finale soffertissimo dopo il rigore realizzato da Moffi e causato da Niccolò Pisilli, entrato in campo appena otto minuti prima del fallo da rigore commesso e “bacchettato” dal suo allenatore: “L’azione era finita, chiaramente è un’ingenuità. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

la roma vince ma gasperini attacca pisilli deve crescere in fretta ingenuit224 enorme chi entra deve dare di pi249

© Ilfattoquotidiano.it - La Roma vince, ma Gasperini attacca Pisilli: “Deve crescere in fretta, ingenuità enorme. Chi entra deve dare di più”

In questa notizia si parla di: roma - vince

Trofeo Lancia, a Roma vince Pisani

50 Top Pizza in viaggio 2025, vince "Frumentario" a Roma: il calabrese Daniele Campana sul podio

Roma, la pubblicità della banana che “non si scioglie” imbarazza la sinistra. Vince l’ipocrisia del “politically correct”

roma vince gasperini attaccaRoma fa 2-1 a Nizza, Europa di Gasperini comincia con una vittoria - La Roma di Gasperini riparte in Europa con una vittoria convincente. Come scrive ansa.it

roma vince gasperini attaccaNizza-Roma 1-2: Mancini più N'Dicka, Gasperini vince la prima in Europa League - I giallorossi iniziano bene il torneo europeo battendo i francesi grazie alle reti dei due difensori. Segnala romatoday.it

Cerca Video su questo argomento: Roma Vince Gasperini Attacca