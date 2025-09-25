Esordio positivo in Europa League per la Roma di Gian Piero Gasperini, che nella prima gara europea dell’anno ha vinto 1-2 in casa del Nizza grazie alle reti di due difensori centrali: Evan Ndicka prima e Gianluca Mancini poi. Per la prima volta in stagione i giallorossi hanno realizzato due gol in una singola partita: “Siamo stati propositivi anche dopo l’1-0, era quello che volevo. Secondo me è stata una buona partita, non è mai facile venire in Europa e giocare con questa sicurezza e personalità. “, ha dichiarato Gian Piero Gasperini in conferenza stampa nel post gara. Dopo aver elogiato la prestazione della sua squadra, l’allenatore della Roma ha parlato anche di cosa non è andato, con un finale soffertissimo dopo il rigore realizzato da Moffi e causato da Niccolò Pisilli, entrato in campo appena otto minuti prima del fallo da rigore commesso e “bacchettato” dal suo allenatore: “L’azione era finita, chiaramente è un’ingenuità. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La Roma vince, ma Gasperini attacca Pisilli: “Deve crescere in fretta, ingenuità enorme. Chi entra deve dare di più”