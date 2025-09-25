La Roma espugna Nizza e inizia con una vittoria l’Europa League

La Roma conquista i primi tre punti della nuova League Phase di Europa League, imponendosi 2-1 sul Nizza all'Allianz Riviera nella serata di mercoledì 24 settembre 2025. I giallorossi ribaltano una partita iniziata a rilento grazie alle reti di Ndicka e Mancini nella ripresa, resistendo poi al tentativo di rimonta dei padroni di casa dopo il rigore trasformato da Moffi. Il primo tempo scorre via senza particolari sussulti, con entrambe le squadre che faticano a creare occasioni da gol. L'unico brivido per i tifosi giallorossi arriva da un tentativo di Dovbyk respinto dalla difesa francese, mentre dall'altra parte Mancini trova la via del gol ma viene fermato dalla bandierina dell'assistente per una posizione irregolare.

