la rivolta sociale contro gli italiani

Per carità, c'è sciopero e sciopero. E guai a dire che questo diritto, che in passato ha difeso milioni di lavoratori (e non solo), andrebbe negato. Tuttavia. È da irresponsabili fomentare un clima da rivolta sociale. Perché, per carità, in Medio Oriente si sta consumando un dramma umanitario e tutto il resto, ma bloccare l'Italia e gli italiani difficilmente farà rientrare i tank israeliani da Gaza City né aiuterà la Flotilla ad arrivare a destinazione. Suona, piuttosto, come un'arma politica. Esattamente un anno fa Maurizio Landini aveva invocato una stagione di rivolta sociale per cambiare la legge di bilancio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

