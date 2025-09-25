La rivelazione del Times | Israele sarà presto escluso dall’Uefa

Secondo quanto riportato dal Times, l’Uefa starebbe valutando la sospensione di Israele da tutte le competizioni calcistiche sotto la sua egida, con una decisione «attesa la prossima settimana, con la maggioranza dei membri favorevole». Una misura di questo tipo escluderebbe la nazionale israeliana dal percorso verso i Mondiali, e avrebbe conseguenze anche per il Maccabi Tel Aviv, destinato a perdere l’accesso all’Europa League. La questione coinvolge direttamente anche l’Italia, poiché il 14 ottobre a Udine è in programma Italia-Israele, incontro già al centro di tensioni e polemiche. Sul tema è intervenuto il ministro dello Sport israeliano Miki Zohar, dichiarando ai media locali di «essere al lavoro con il premier Benyamin Netanyahu per impedire questa mossa». 🔗 Leggi su Lettera43.it

