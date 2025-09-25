La rinascita del Ruanda dopo il genocidio del 1994 passa anche dai Mondiali di ciclismo

A 31 anni dal genocidio in cui morì il 40% della popolazione, il Paese africano ha saputo rialzarsi fino a convincere l'Uci nel 2021 ad assegnarle la prima rassegna iridata del continente.

