La ricetta della felicità | tutto quello che c’è da sapere sulla serie tv

La ricetta della felicità: trama, cast, quante puntate, location e streaming. Da giovedì 25 settembre 2025 alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda La ricetta della felicità, la nuova serie tv Rai diretta da Giacomo Campiotti con Cristiana Capotondi che ci terrà compagnia per quattro prime serate. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. La serie racconta la storia di Marta e del suo coraggio nell’affrontare verità difficili, trasformandole in risorse per ritrovare sé stessa. Al centro, l’incontro con Susanna – una donna apparentemente distantissima – e l’amicizia tra loro, intensa e inaspettata, complicata e al tempo stesso irrinunciabile, che cambierà per sempre la vita di entrambe. 🔗 Leggi su Tpi.it

