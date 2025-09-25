La ricetta della felicità tutte le anticipazioni sulla nuova fiction di Rai 1 con Cristiana Capotondi

News tv. – Una famiglia allargata, una donna milanese piena di energia, una romagnola doc e un marito improvvisamente scomparso. Sono questi gli ingredienti de “La ricetta della felicità”, la nuova serie tv che debutta stasera, giovedì 25 settembre in prima serata su Rai 1. . La storia ruota attorno a Marta (Cristiana Capotondi) che, nel momento più difficile della sua vita, trova rifugio grazie a un incontro inaspettato con Susanna (Lucia Mascino). 🔗 Leggi su Tvzap.it

