LA RICETTA DELLA FELICITÀ SU RAI1 È L’ETERNA FRESCHEZZA DI CRISTIANA CAPOTONDI

Arriva "La Ricetta della Felicità", la nuova serie in quattro prime serate da giovedì 25 settembre su Rai1. È la storia di Marta (Cristiana Capotondi) e del suo coraggio nell'affrontare verità difficili, trasformandole in risorse per ritrovare sé stessa. Al centro, l'incontro con Susanna (Lucia Mascino) – una donna apparentemente distantissima – e l'amicizia tra loro, intensa e inaspettata, complicata e al tempo stesso irrinunciabile, che cambierà per sempre la vita di entrambe. "La ricetta della felicità" è ambientata a Marina di Romagna, un luogo di fantasia che raccoglie gli elementi più rappresentativi della riviera romagnola ed è stata girata tra Rimini, Riccione, Cervia, Cesenatico e Ravenna.

