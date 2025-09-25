La ricetta della felicità su Rai 1 la serie con Cristiana Capotondi e Lucia Mascino

La ricetta della felicità, al via su Rai 1 la serie con Cristiana Capotondi e Lucia Mascino: nel cast anche Eugenio Franceschini, Flavio Parenti, Valeria Fabrizi, Andrea Roncato, Nicky Passarella ed Emma Benini. Arriva su Rai 1 da giovedì 25 settembre per quattro prime serate La ricetta della felicità. La serie racconta la storia di Marta ( Cristiana Capotondi ) e del suo coraggio nell’affrontare verità difficili trasformandole in risorse per ritrovare sé stessa. Dopo la scomparsa del marito Enrico ( Flavio Parenti ) e il crollo improvviso della sua vita – solo all’apparenza – perfetta, Marta intraprende insieme alla figlia e alla suocera un viaggio inaspettato, che la porta dalla Milano patinata in cui era abituata a vivere alla ridente Riviera romagnola. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - La ricetta della felicità, su Rai 1 la serie con Cristiana Capotondi e Lucia Mascino

