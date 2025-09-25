La ricetta della felicità streaming e diretta tv | dove vedere la prima puntata

. Questa sera, giovedì 25 settembre 2025, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda la prima puntata de La ricetta della felicità, la nuova serie tv Rai diretta da Giacomo Campiotti con Cristiana Capotondi che ci terrà compagnia per quattro prime serate. Dove vedere La ricetta della felicità in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. In tv. La serie tv, come detto, va in onda il giovedì sera alle ore 21,30 su Rai 1. La ricetta della felicità streaming live. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - La ricetta della felicità streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntata

