La ricetta della felicità | stasera su Rai 1 la prima puntata della miniserie con Cristiana Capotondi e Lucia Mascino

Comingsoon.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa sera, in prima serata su Rai 1, spazio a una nuova serie! Arriva infatti La ricetta della felicità con il suo cast strepitoso: Cristiana Capotondi, Lucia Mascino, Andrea Roncato e Valeria Fabrizi. Le serate saranno 4 e la regia è di Giacomo Campiotti. Ecco le anticipazioni della prima puntata. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

