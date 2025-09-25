La ricetta della felicità stasera la serie tv con Cristiana Capotondi su Rai1 | cast trama e puntate

La fiction “ La ricetta della felicità ” con protagoniste Cristiana Capotondi e Lucia Mascino arriva su Rai1. Scopriamo insieme la trama, quante puntate sono e il cast completo. La ricetta della felicità, nuova fiction su Rai1: quante puntate?. Stasera, giovedì 25 settembre 2025, dalle ore 21.30 appuntamento con “ La ricetta della felicità “, la nuova fiction firmata Rai Fiction e Stand by Me. La serie tv con Cristiana Capotondi e Lucia Mascino è composta da 4 puntate per un totale di 8 episodi trasmessi in prima serata su Rai1 e disponibili in modalità streaming e on demand sulla piattaforma di RaiPlay. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

