La Ricetta della Felicità replica su Rai Premium | quando rivedere le repliche della fiction con Cristiana Capotondi

La Ricetta della Felicità replica della fiction con Cristiana Capotondi. Cristiana Capotondi è la protagonista di La Ricetta della Felicità fiction diretta da Giacomo Campiotti. La serie racconta la storia di Marta Rampini (Cristiana Capotondi), una donna milanese dalla vita apparentemente perfetta, che crolla quando il marito Enrico (Flavio Parenti) scompare. Poi incontra Susanna (Lucia Mascino), una donna ruvida ma accogliente che gestisce una stazione di servizio trasformata in piadineria e pensione. Tra le due nasce un’amicizia profonda, che diventa il cuore pulsante della serie. Come e quando rivedere le repliche? Ecco quando va in onda La Ricetta della Felicità su Rai Premium. 🔗 Leggi su Piperspettacoloitaliano.it © Piperspettacoloitaliano.it - La Ricetta della Felicità replica su Rai Premium: quando rivedere le repliche della fiction con Cristiana Capotondi

In questa notizia si parla di: ricetta - felicit

Cinema, il 25 su Ra1 arriva la serie 'la ricetta della felicità' ambientata in Romagna - facebook.com Vai su Facebook

La ricetta della felicità: trama, cast e personaggi della nuova fiction con Cristiana Capotondi su Rai 1 - Da giovedì 25 settembre in prima serata su Rai1 arriva la fiction La ricetta della felicità. fanpage.it scrive

Sigfrido Ranucci: “La Rai ha deciso di togliermi la responsabilità della firma”. La replica - Continua la disputa tra la Rai e Sigfrido Ranucci: sui social, il conduttore e autore di Report ha fatto sapere della scelta della Rai, ovvero togliergli la responsabilità della firma. Come scrive dilei.it