La ricetta della felicità recensione | una commedia dei buoni sentimenti che funziona a metà

Cristiana Capotondi e Lucia Mascino sono le protagoniste di una fiction "feel good" che racconta della nuova vita di due donne dopo essersi incontrate per caso. Dal 25 settembre su Rai1. La ricetta della felicità: già il titolo sembra quasi utopistico di questi tempi. È proprio con questa serie "feel good" - come l'hanno chiamata sceneggiatori, produttori e regista - che la Rai ha deciso di inaugurare la sua stagione delle fiction, insieme a Balene - Amiche per sempre. Ancora una volta due protagoniste femminili, ancora una volta due attrici amate dal pubblico. E, ancora una volta, un mix di dramma e commedia nel tono del racconto. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

