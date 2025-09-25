La ricetta della felicità | quante puntate sono e quando finisce

A partire dal 25 settembre 2025, su Rai 1 va in scena una storia capace di fondere emozione e leggerezza, senza per questo trascurare la riflessione. "La ricetta della felicità" è una serie diretta da Giacomo Campiotti e realizzata con il sostegno di Emilia-Romagna Film Commission, un racconto. 🔗 Leggi su Today.it

In questa notizia si parla di: ricetta - felicit

Cinema, il 25 su Ra1 arriva la serie 'la ricetta della felicità' ambientata in Romagna - facebook.com Vai su Facebook

La ricetta della felicità: quante puntate, durata e quando finisce - La ricetta della felicità: quante puntate, durata e quando finisce la serie tv in onda su Rai 1. Secondo tpi.it

La ricetta della felicità, da stasera su Rai 1 una nuova fiction: trama, cast, da quante puntate è composta - Comincia stasera una nuova fiction RAI che ci farà compagnia per diverse settimane, sempre il giovedì: si chiama La ricetta della felicità e ha per protagoniste Cristiana Capotondi e Lucia Mascino ... Lo riporta movieplayer.it