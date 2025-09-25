La ricetta della felicità intervista esclusiva a Flavio Parenti | I social vanno usati con intelligenza e buon senso Ne Il Paradiso delle Signore Tancredi ha toccato il fondo ma è arrivato il momento di risalire
Al via la nuova stagione delle fiction Rai. Ad inaugurarla a partire da giovedì 25 settembre in prima serata su Raiuno sarà “ La ricetta della felicità”, miniserie composta da quattro episodi che racconta un’amicizia tra donne e il loro desiderio di ripartire sullo sfondo della riviera romagnola. Sotto la regia di Giacomo Campiotti e realizzata da Rai Fiction in collaborazione con Stand by Me, la produzione vede protagoniste Cristiana Capotondi e Lucia Mascino. Le due attrici danno vita, con grande intensità, a un percorso emotivo che oscilla tra momenti di delicatezza e riflessioni profonde. Oltre a loro nel cast anche Flavio Parenti, Andrea Roncato, Valeria Fabrizi, Nicky Passerella ed Emma Benini con la partecipazione straordinaria di Orietta Berti. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
In questa notizia si parla di: ricetta - felicit
Cinema, il 25 su Ra1 arriva la serie 'la ricetta della felicità' ambientata in Romagna - facebook.com Vai su Facebook
La ricetta della felicità - In prima serata su Rai 1 arriva “La ricetta della felicità”, una nuova fiction con protagoniste Cristiana Capotondi e Lucia Mascino. Lo riporta superguidatv.it