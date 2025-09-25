Al via la nuova stagione delle fiction Rai. Ad inaugurarla a partire da giovedì 25 settembre in prima serata su Raiuno sarà “ La ricetta della felicità”, miniserie composta da quattro episodi che racconta un’amicizia tra donne e il loro desiderio di ripartire sullo sfondo della riviera romagnola. Sotto la regia di Giacomo Campiotti e realizzata da Rai Fiction in collaborazione con Stand by Me, la produzione vede protagoniste Cristiana Capotondi e Lucia Mascino. Le due attrici danno vita, con grande intensità, a un percorso emotivo che oscilla tra momenti di delicatezza e riflessioni profonde. Oltre a loro nel cast anche Flavio Parenti, Andrea Roncato, Valeria Fabrizi, Nicky Passerella ed Emma Benini con la partecipazione straordinaria di Orietta Berti. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - “La ricetta della felicità”, intervista esclusiva a Flavio Parenti: “I social vanno usati con intelligenza e buon senso. Ne Il Paradiso delle Signore Tancredi ha toccato il fondo ma è arrivato il momento di risalire”