Dal 25 settembre in prima serata su Raiuno arriva “ La ricetta della felicità ”, una nuova fiction firmata da Giacomo Campiotti con protagoniste Cristiana Capotondi e Lucia Mascino. Ambientata in un’Italia che cambia, la serie affronta il tema della rinascita personale e collettiva, raccontando con delicatezza e ironia come affrontare i momenti di crisi. Al centro della storia c’è Marta Rampini (interpretata da Cristiana Capotondi), una donna milanese la cui vita sembra perfettamente in ordine: ha una famiglia stabile, una buona posizione sociale e una quotidianità serena. Ma tutto crolla improvvisamente quando il marito Enrico viene coinvolto in un’indagine per riciclaggio e svanisce nel nulla. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - “La ricetta della felicità”, intervista a Lucia Mascino e Cristiana Capotondi

