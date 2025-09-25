La ricetta della felicità in arrivo su rai 1 dal 25 settembre 2025

La nuova serie televisiva “La ricetta della felicità” fa il suo debutto su Rai Uno, portando in scena una narrazione che combina elementi di dramma e commedia. Questa produzione originale, trasmessa a partire dal 25 settembre 2025 in prima serata, si distingue per la sua trama coinvolgente e un cast di alto livello. Di seguito, vengono analizzati i principali aspetti della fiction, dalla data di uscita alla struttura degli episodi e ai protagonisti. quando esce la fiction “la ricetta della felicità”. Il nuovo progetto televisivo va in onda da giovedì 25 settembre 2025, sulla rete Rai Uno. La produzione è una collaborazione tra Rai Fiction e Stand by me, sostenuta finanziariamente dal Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel Cinema e nell’Audiovisivo del MIC. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - La ricetta della felicità in arrivo su rai 1 dal 25 settembre 2025

