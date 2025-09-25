La ricetta della felicità di Cristiana Capotondi | un viaggio da Milano alla Romagna per ritrovare sé stessa

Cristiana Capotondi torna su Rai 1 con La ricetta della felicità, una nuova fiction in otto episodi ricca di drammi familiari e buoni sentimenti, ma anche con una buona dose di mistero. La serie, diretta da Giacomo Campiotti, debutta questa sera alle 21:30 e sarà disponibile anche in streaming su RaiPlay. Capotondi interpreta Marta Rampini, una donna milanese la cui vita apparentemente perfetta viene sconvolta dalla scomparsa del marito Enrico (Flavio Parenti), ricercato per reati finanziari. L’unico indizio utile la indirizza verso Marina di Romagna, dove si dirige alla ricerca di risposte con il solo supporto della figlia adolescente Greta (Nicky Passarelli) e della suocera Rosa (Valeria Fabrizi). 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - “La ricetta della felicità” di Cristiana Capotondi: un viaggio da Milano alla Romagna per ritrovare sé stessa

In questa notizia si parla di: ricetta - felicit

Cinema, il 25 su Ra1 arriva la serie 'la ricetta della felicità' ambientata in Romagna - facebook.com Vai su Facebook

La ricetta della felicità, stasera la serie tv con Cristiana Capotondi su Rai1: cast, trama e puntate - Al via su Rai1 la fiction "La ricetta della felicità" con Cristiana Capotondi: scopriamo insieme trama, cast e quante puntate! Segnala superguidatv.it

Cristiana Capotondi e Lucia Mascino: "La ricetta della felicità? Aderire a se stessi" - In una lunga intervista, Cristiana Capotondi e Lucia Mascino hanno parlato di famiglia allargata e solidarietà tra donne. Segnala gazzetta.it