Giacomo Campiotti, che su Rai 1 ha già diretto titoli molto amati come Braccialetti Rossi e La Sposa, è dietro la macchina da presa de La Ricetta della Felicità, commedia in quattro prime serate prodotta da Rai Fiction e Stand by me. Una serie leggera, fatta di speranza e buoni sentimenti, che racconta il viaggio di una donna a cui è crollato il mondo addosso, una donna che decide di scoprire la verità e che troverà una nuova famiglia adottiva e allargata che le cambierà la vita. La serie va in onda su Rai 1 da giovedì 25 settembre 2025 alle 21.30 circa. La prima puntata è disponibile su RaiPlay in anteprima, le altre lo sono dopo la messa in onda. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - La Ricetta della Felicità, anticipazioni seconda puntata di giovedì 2 ottobre 2025