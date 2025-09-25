La Ricetta della Felicità anticipazioni seconda puntata di giovedì 2 ottobre 2025
Giacomo Campiotti, che su Rai 1 ha già diretto titoli molto amati come Braccialetti Rossi e La Sposa, è dietro la macchina da presa de La Ricetta della Felicità, commedia in quattro prime serate prodotta da Rai Fiction e Stand by me. Una serie leggera, fatta di speranza e buoni sentimenti, che racconta il viaggio di una donna a cui è crollato il mondo addosso, una donna che decide di scoprire la verità e che troverà una nuova famiglia adottiva e allargata che le cambierà la vita. La serie va in onda su Rai 1 da giovedì 25 settembre 2025 alle 21.30 circa. La prima puntata è disponibile su RaiPlay in anteprima, le altre lo sono dopo la messa in onda. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
In questa notizia si parla di: ricetta - felicit
Cinema, il 25 su Ra1 arriva la serie 'la ricetta della felicità' ambientata in Romagna Vai su Facebook
La ricetta della felicità anticipazioni seconda puntata, 2 ottobre - Tutte le anticipazioni sulla seconda puntata de La ricetta della felicità, in onda su Rai 1 giovedì 2 ottobre alle 21. Segnala ciakgeneration.it
La ricetta della felicità, stasera in tv la serie con Cristiana Capotondi: anticipazioni primo e secondo episodio, trama, cast, location e calendario di messa in onda - Con l’arrivo dell’autunno, Rai 1 propone una storia capace di unire leggerezza e profondità: “La ricetta della felicità”, la serie diretta da ... msn.com scrive