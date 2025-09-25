La resistenza ucraina sfila alla Milano Fashion Week

Fashion For Freedom MFW25 nasce dalla necessità di raccontare la forza e la resilienza del popolo ucraino, promuovendo valori legati alla sostenibilità ambientale, ripensando la moda come uno strumento di responsabilità sociale. Per il progetto Fashion For Freedom, infatti, la moda non si limita all’estetica, ma diventa un linguaggio universale di libertà e di resistenza all’occupazione russa. Le collezioni protagoniste dell’evento raccontano storie di coraggio, creatività e attenzione alle tematiche ambientali. Touch Me, per esempio, nasce dall’esperienza di una designer sfollata che trasforma il minimalismo in un manifesto di resistenza femminile. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - La resistenza ucraina sfila alla Milano Fashion Week

