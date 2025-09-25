La reazione di Alcaraz quando gli dicono che non potrà sfidare Sinner | Non è un sollievo
Per la seconda volta in stagione Sinner e Alcaraz giocano nella stessa settimana, ma non sono in campo nello stesso torneo. Da Tokyo Alcaraz ha spiegato che non gli dà sollievo non avere Jannik in tabellone, e anzi ha dichiarato di essere contento di sfidarlo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
