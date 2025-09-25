La Rai? Tanto simpatica e caruccia ma fa lavorare persone con una ‘fedina televisiva’ da brivido come Mammucari e hanno insistito per anni con Cattelan | parla Giancarlo Magalli

“Non posso farci niente, amo dire le cose come stanno, senza edulcorare il boccone, e questo mi ha portato tanti guai nella vita, ma è un lusso di cui pago volentieri il conto”, questa la premessa di Giancarlo Magalli al settimanale Oggi. E non si trattiene quando c’è da togliersi qualche sassolino dalla scarpa: “Cosa farò in tv la prossima stagione? La guarderò. Ho conquistato il ruolo di ospite. Ospite con contratto nei programmi dove andrò più spesso e ospite libero negli altri un po’ per non cancellare la presenza, un po’ per guadagnare qualche cosa”. Lanciando sul finale una frecciatina alla Rai e a due colleghi: “Dopo sessant’anni so benissimo com’è fatta la Rai: è tanto simpatica e caruccia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

