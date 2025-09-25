La RAI cambia canale per Italia-Polonia di volley? Il mistero del palinsesto per la semifinale
A Pasay City, nelle Filippine, i Mondiali senior 2025 di volley maschile sabato 27 settembre vedranno andare in scena entrambe le semifinali: l’Italia affronterà la Polonia nel primo secondo della giornata, previsto alle ore 12.30 italiane. Al momento il match risulta programmato in diretta tv su Rai Sport HD, ma il palinsesto potrebbe subire variazioni: tutti i match dell’Italia finora sono stati trasmessi su Rai 2 HD ed appare improbabile un cambio simile per il penultimo atto. Al contrario, come già accaduto col torneo femminile, vista l’importanza del match, la semifinale potrebbe essere addirittura trasmessa su Rai 1 HD. 🔗 Leggi su Oasport.it
