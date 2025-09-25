La quinta commissione del Csm propone Antonio Laronga come nuovo capo della procura di Terni

La quinta commissione del Consiglio superiore della magistratura, competente sugli incarichi direttivi, ha deliberato, all’unanimità, di proporre al plenum la nomina di Antonio Laronga a capo della procura della Repubblica di Terni e quella di Francesco Basentini come nuovo procuratore generale. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

