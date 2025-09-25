La quinta commissione del Csm propone Antonio Laronga come nuovo capo della procura di Terni

Ternitoday.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La quinta commissione del Consiglio superiore della magistratura, competente sugli incarichi direttivi, ha deliberato, all’unanimità, di proporre al plenum la nomina di Antonio Laronga a capo della procura della Repubblica di Terni e quella di Francesco Basentini come nuovo procuratore generale. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: quinta - commissione

Quinta circoscrizione, le consigliere Di Prima e Di Gesù elette a capo della commissione Cultura

Gestione delle donazioni post alluvione, FdI: "Convocare la quinta commissione consiliare per fare chiarezza"

Comunicato Stampa: Quinta commissione - Via libera a PAGR su alienazione terreni Ulss, accreditamento

quinta commissione csm proponeMario Amato verso la presidenza del tribunale di Cuneo - La quinta commissione del Csm propone il magistrato 66enne, attuale presidente di sezione penale in Corte d’Appello a Torino. cuneodice.it scrive

Csm: Forza Italia propone elezione a sorteggio - Contro lo strapotere e i condizionamenti delle correnti dei magistrati, che hanno trasformato il Consiglio superiore della magistratura in un suk di nomine e promozioni Contro la devastazione prodotta ... Da panorama.it

Cerca Video su questo argomento: Quinta Commissione Csm Propone