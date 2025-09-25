La querelle tra residenti e un locale sfocia nella denuncia del sindaco

Il sindaco di Alto Reno Terme, il Comune sparso in provincia di Bologna, è stato denunciato da un gruppo di residenti. Giuseppe Nanni, secondo i querelanti, avrebbe avuto un ruolo determinante nella mancanza di quiete e decoro e soprattutto nei problemi di salute che il gruppo di residenti ha. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

