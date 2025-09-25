La presentazione della guida La mia Cortona Guida alla città di Gino Severini a cura di Daniela Fonti
Arezzo, 25 settembre 2025 – Nell'ambito della mostra GINO SEVERINI a Cortona, un artista internazionale nella sua città percorsi, testimonianze ed evento i, sabato 27 settembre, alle ore 16.30 nella Sala del Consiglio si terrà l'incontro aperto al pubblico per la presentazione della guida "La mia Cortona. Guida alla città di Gino Severini" a cura di Daniela Fonti visione del progetto di segnaletica che accompagnerà gli itinerari severiniani in città. E annuncio dello straordinario evento 2026 grande mostra che ricorderà l'artista nei 60 anni dalla sua scomparsa. Il percorso di valorizzazione ma anche di nuova comprensione della figura di Gino Severini nel suo rapporto con Cortona - la città natale, quella delle ultime lunghe estati in Italia – passa anche attraverso i luoghi, le tante opere qui conservate, i ricordi, le foto dell'epoca. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: presentazione - guida
US Brescia, tutto pronto per la presentazione ufficiale: Giuseppe Pasini guida la rinascita
Fabriano - Presentazione del libro della guida professionista di montagna Ercole Wild “L’odore del selvatico. Pensieri di vita con parole di montagna” presso la Sala Ubaldi con i ragazzi delle classi terze A e B dell’Istituto Tecnico Agrario Vivarelli. Un’iniziativa - facebook.com Vai su Facebook
MemMed: presentazione della guida per le famiglie delle persone morte o scomparse in mare e alle frontiere italiane ?Lunedì 29 settembre alle ore 18.00 on line con traduzione in inglese e francese https://meltingpot.org/2025/09/mem-med-presentazione - X Vai su X
La presentazione della guida "La mia Cortona. Guida alla città di Gino Severini" a cura di Daniela Fonti - 30 nella Sala del Consiglio di Cortona si terrà l'incontro aperto al pubblico ... Lo riporta lanazione.it
Cortona, nuova edizione per il libro Gino Severini, la Via Crucis di Cortona - L’Amministrazione comunale e l’Accademia Etrusca di Cortona organizzano la presentazione della nuova edizione del libro «Gino Severini, la via Crucis di Cortona». Lo riporta lanazione.it