La popstar e ASAP Rocky accolgono la loro prima figlia femmina in famiglia Il segreto dietro il nome Rocki Irish Mayers
R ihanna e ASAP Rocky hanno annunciato la nascita della loro prima figlia femmina, Rocki Irish Mayers. Dopo mesi di apparizioni pubbliche con il pancione e outfit premaman iconici, la popstar – già mamma di due maschietti – ha finalmente stretto tra le braccia la sua piccola. Sul sesso del bebè, la coppia ha voluto mantenere il massimo riserbo fino all’ultimo. L’unico indizio certo? Il nome avrebbe avuto la R come iniziale. Una tradizione ormai consolidata in famiglia: dal primogenito RZA Athelston, al secondogenito Riot Rose, fino alla piccola Rocki Irish. Rihanna in 90 acconciature. guarda le foto Rihanna mamma per la terza volta, il segreto dietro al nome della bambina Rocki Irish Mayers. 🔗 Leggi su Iodonna.it
In questa notizia si parla di: popstar - asap
Rihanna ha partorito, nata la prima bambina, ma il nome spiazza tutti - Nel 2023 Rihanna aveva sorpreso il mondo apparendo sul palco del Super Bowl con il ventre scoperto, annunciando così l’arrivo del loro secondo figlio, ... Lo riporta gossip.it
Rihanna e A$AP Rocky: la famiglia si allarga, nata la terza figlia - La popstar ha annunciato la nascita su Instagram, scatenando l’affetto dei fan di tutto il mondo ... Si legge su 105.net