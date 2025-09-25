La Polizia locale sequestra attività ricettiva abusiva al centro storico

Tempo di lettura: < 1 minuto Gli agenti dell’Unità Operativa Avvocata della Polizia locale hanno apposto i sigilli ad un’attività ricettiva realizzata in un locale deposito al centro storico. Nel corso delle verifiche, all’interno del cortile di un edificio storico vincolato, gli agenti hanno accertato il cambio illegittimo di destinazione d’uso di un locale seminterrato, privo di finestre, in attività residenziale ricettiva con una falsa attestazione del tecnico di parte. Anche la ristrutturazione dell’immobile, per realizzare una camera da letto, servizi igienici ed un soggiorno con angolo cottura, è stata effettuata senza il prescritto parere della Soprintendenza. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - La Polizia locale sequestra attività ricettiva abusiva al centro storico

In questa notizia si parla di: polizia - locale

