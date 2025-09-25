Dagli anni 90 fino al primo decennio del secolo parlare di politica industriale tra accademici e decisori politici suscitava più scetticismo e indifferenza che interesse e riflessione. Il credo dominante era che questa categoria di interventi pubblici aveva prodotto risultati contrastanti e costi elevati, che mancava a monte di una teoria analitica tale da fungere da guida, che ben difficilmente i governi erano in grado di identificare le direzioni d’investimento di successo dopo le esperienze disastrose dei due decenni precedenti e che contrastava con i principi e i vantaggi di una sana ed equa concorrenza di mercato. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - La politica industriale è tornata di moda. Zecchini spiega perché