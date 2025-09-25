La pioggia non dà tregua in Italia fino a questo giorno ombrelli aperti
Pioggia di continuo su diverse regioni italiane ancora per diversi giorni, le previsioni meteo degli esperti non lasciano dubbi Siamo ancora a metà dalla settimana, ma il clima che ci siamo lasciati alle spalle sembra già un ricordo lontano. Nello scorso weekend, c’era bel tempo generalizzato e caldo ovunque, un’ultima fiammata estiva che ha proiettato. L'articolo Temporeale Quotidiano. 🔗 Leggi su Temporeale.info
LIVE Sonego-Nakashima, Wimbledon 2025 in DIRETTA: la pioggia non dà tregua, slitta l’inizio dell’incontro
LIVE F1, GP Belgio 2025 in DIRETTA: la pioggia non dà tregua! Partenza rimandata a Spa
In Piemonte arriva la pioggia e calano le temperature: il grande caldo concede una tregua
Il maltempo non sembra dar tregua all'Italia: nel Comasco sono caduti 60 mm di pioggia nel corso della notte, che si vanno ad aggiungere ai 170 mm di ieri, che hanno provocato l'esondazione del lago di Como. Vediamo insieme quali sono le previsioni dei pr - X Vai su X
? Resta l'allerta meteo in Lombardia. Anche martedì 23 settembre la pioggia non darà tregua. La sala operativa della Protezione civile ha messo di nuovo in guardia sui rischi connessi alle intense precipitazioni. Cosa ci aspetta nelle prossime 48 ore? Tutti i - facebook.com Vai su Facebook
Il maltempo non dà tregua altra giornata difficile | le regioni più a rischio.
Tregua breve del meteo ma presto nuovi temporali: graduale calo termico - La perturbazione, che si è palesata con l'equinozio d'autunno, dominerà l'Italia ancora per diversi giorni. Da msn.com
Meteo: mercoledì con piogge e temporali, poi una brevissima tregua. Le previsioni dal 24 settembre - Temperature in calo in Italia, con piogge e temporali in molte regioni. Riporta meteo.it