La passeggiata del Gelsomino | profumi e panorami segreti di Roma

Roma custodisce tanti angoli nascosti e, di tanto in tanto, ne spunta qualcuno in grado di sorprendere anche gli stessi abitanti della Capitale, come ad esempio la passeggiata del Gelsomino. Non è sicuramente tra le mete turistiche più frequentate e conosciute, ma rappresenta uno scorcio incantevole di intimità, dove gli scorci della Città Eterna vengono accompagnati dalle fragranze dell’estate. Scopriamo insieme dove si trova e per quale motivo vale la pena visitarlo! La passeggiata del gelsomino: un percorso tra storia e natura. Andiamo con ordine e partiamo dal principio. La passeggiata del Gelsomino deve il suo nome ai fiori che in estate colorano e profumano questa via, un tempo attraversata dai binari che collegavano il Regno d’Italia allo Stato Pontificio. 🔗 Leggi su Funweek.it

