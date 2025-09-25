La parola il buio e un filo di chiarore

Cms.ilmanifesto.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Poniamo a incunabolo di tutto una domanda: e se la fragilità non fosse una mancanza, ma un alfabeto nascosto che tutti portiamo dentro? Dice l’autrice di questa splendida silloge (La . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

la parola il buio e un filo di chiarore

© Cms.ilmanifesto.it - La parola, il buio e un filo di chiarore

In questa notizia si parla di: parola - buio

Cerca Video su questo argomento: Parola Buio Filo Chiarore