Marina di Pietrasanta, 25 settembre 2025 – Saranno poco meno di un centinaio, ognuno con il proprio asciugamano da stendere sulla sabbia. A quel punto si confronteranno per un paio d’ore, vista mare, fino all’aperitivo al tramonto. Niente di strano, se non fosse che non parliamo di una comitiva di turisti né di un raduno tra amici o appassionati di yoga. L’incontro al sapor salmastro coinvolgerà l ’istituto comprensivo Pietrasanta 2 in vista del collegio docenti in agenda martedì 30. L’insolita e inedita location sarà quella del bagno Tirreno, a metà tra Fiumetto e Tonfano, con appuntamento dalle 17 alle 19. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La palestra è piccola e non idonea, il Collegio docenti si fa in spiaggia