La nuova stagione di Gatto Verde riparte con un nuovo spazio e parecchie novità

Con l’inizio della nuova stagione, Gatto Verde è pronto a svelare la sua nuova location. L’annuncio dello spazio di Via Boncompagni 44 è accompagnato da un teaser video realizzato da Massimiliano Bomba e Vittorio De Maso, in cui si vedono alcuni dei nuovi ambienti: due sale attive in contemporanea che daranno vita a una programmazione potenziata pensata per offrire al pubblico percorsi sonori paralleli. Tra gli ospiti della serata di apertura del 26 settembre, James Massiah e Lord Tusk, due figure centrali della scena londinese e membri del collettivo Babyfather, che uniranno le esplorazioni cosmiche e visionarie di Tusk con la parola performativa e intensamente politica di Massiah per un live che promette di trascendere i confini tra musica e poesia, club e rituale. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

