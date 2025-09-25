La nuova rosticceria senza glutine di Milano e altre cose buone in città nel weekend dal 26 al 28 settembre 2025

La Rosticceria Anomala è una gastronomia di Milano dove tutto è senza glutine: arancini, lasagne, vitello tonnato, melanzane alla parmigiana. Il nostro consiglio insieme ai migliori eventi gastronomici, ristoranti, cocktail bar e le nuove aperture nel weekend milanese dal 26 al 28 settembre 2025. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

