La nuova classe di astronauti NASA 2025 conta per la prima volta nella storia più donne che uomini Sei su dieci Un grande passo verso l' equità

L a NASA ha appena annunciato la sua nuova classe di astronauti. Dieci i candidati selezionati tra oltre 8.000 aspiranti provenienti da ogni angolo degli Stati Uniti. E, per la prima volta nella storia dell’agenzia spaziale americana, le donne superano numericamente gli uomini in una selezione ufficiale: 6 contro 4. Un dato, non solo simbolico, ma che racconta di un cambiamento per il futuro dell’esplorazione spaziale. Le nuove astronaute, insieme ai loro colleghi maschi, intraprenderanno un intenso percorso di addestramento, che li preparerà a missioni sempre più complesse. Passeggiata spaziale da brivido per l’astronauta “bloccata” sulla Iss da 7 mesi X Astronauti NASA: per la prima volta, la maggioranza è donna. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - La nuova classe di astronauti NASA 2025 conta, per la prima volta nella storia, più donne che uomini. Sei su dieci. Un grande passo verso l'equità

