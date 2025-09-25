La novità Questa è Acqua riapre il Pavone

Riparte con il botto la programmazione dello storico teatro Pavone. Merito della gestione diretta del Comune (dettagli nell’articolo a fianco) e del nuovo festival “Questa è Acqua“ che sabato 4 e domenica 5 ottobre ’riaprirà’ il Pavone con due giornate ad alta intensità emotiva e letteraria. Ideato dallo scrittore Paolo Nori (più volte a Perugia, da poco alla Sala dei Notari con Umbria Green), il festival è stato presentato ieri (foto sopra) dalla sindaca Vittoria Ferdinandi e dal vicesindaco e assessore alla cultura Marco Pierini. "La formula – ha raccontato con entusiasmo Pierini – propone un gruppo di artisti, di scrittori, musicisti, attori, poeti, storici, che dalla mattina alla sera si racconteranno attraverso le opere che hanno lasciato un segno profondo nella loro esistenza e formazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

