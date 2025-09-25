La notte nel cuore | scopri cosa vedere stasera giovedì 25 settembre
la serie turca “la notte nel cuore” in onda anche questa sera su canale 5. La produzione televisiva di origine turca, “La notte nel cuore”, torna questa sera con un nuovo episodio trasmesso in prima serata su Canale 5. La programmazione di Mediaset ha deciso di proporre un doppio appuntamento settimanale per rafforzare la presenza della serie, inserendo una puntata anche oggi, giovedì 25 settembre 2025. Questa scelta strategica mira a sostenere la competitività del palinsesto contro le nuove fiction in onda sulla concorrenza. modifiche straordinarie al palinsesto e orari della trasmissione. Il cambio imprevisto prevede che l’episodio serale venga trasmesso dalle ore 21:45 alle 24:45, mantenendo invariato il consueto appuntamento della domenica sera, con tre episodi consecutivi dalle ore 21:20 fino a mezzanotte. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
