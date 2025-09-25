La notte nel cuore | le anticipazioni trama e cast della 19esima puntata
. Questa sera, giovedì 25 settembre 2025, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda la 19esima puntata de La notte nel cuore, serie tv turca in onda in Turchia dal 2024. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Anticipazioni (trama). Sevilay e Melek sono intrappolate nell’auto in bilico sul ciglio di un crepaccio: il minimo movimento farebbe inesorabilmente cadere il mezzo nel burrone sottostante. In attesa che arrivino i soccorsi, Cihan resta per tutto il tempo in linea con Hikmet, preoccupato per le due donne. 🔗 Leggi su Tpi.it
