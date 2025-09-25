La notte nel cuore domenica extra | l’indizio che allerta i fan
La notte nel cuore prepara una domenica “extra” su Canale 5: nei promo e nelle guide appare una serata più lunga del solito, con partenza nella finestra 21:40–21:50 e chiusura verso mezzanotte. Un indizio chiaro di palinsesto che fa pensare a più episodi in sequenza e a una progressione senza spezzature, ideale per tenere alta l’attenzione in prime time. L’effetto pratico è semplice: un solo orario da memorizzare la domenica, durata estesa e racconto più fluido, mentre il martedì resta fuori dai piani autunnali. Dopo la fiction, spazio a Pressing in seconda serata, così gli allungamenti non comprimono la puntata principale. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
