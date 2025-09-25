La notte nel cuore domenica extra | l’indizio che allerta i fan

Caffeinamagazine.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La notte nel cuore prepara una domenicaextra” su Canale 5: nei promo e nelle guide appare una serata più lunga del solito, con partenza nella finestra 21:40–21:50 e chiusura verso mezzanotte. Un indizio chiaro di palinsesto che fa pensare a più episodi in sequenza e a una progressione senza spezzature, ideale per tenere alta l’attenzione in prime time. L’effetto pratico è semplice: un solo orario da memorizzare la domenica, durata estesa e racconto più fluido, mentre il martedì resta fuori dai piani autunnali. Dopo la fiction, spazio a Pressing in seconda serata, così gli allungamenti non comprimono la puntata principale. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: notte - cuore

La Notte nel Cuore, anticipazioni decima puntata di domenica 27 luglio 2025

La Notte Nel Cuore Anticipazioni: Ecco Cosa Nasconde Bünyamin Kahya!

Ascolti tv ieri sera 6 luglio 2025, i dati Auditel per ogni programma in prima serata, da Imma Tatarani a La notte nel cuore

La notte nel cuore, modifiche palinsesto: la serie raddoppia anche domenica 28 settembre - Modifiche in corso al palinsesto de La notte nel cuore, la fortunata soap opera turca che questa settimana andrà in onda anche giovedì 25 settembre. Come scrive it.blastingnews.com

Variazione di palinsesto Canale 5 25/09: La notte nel cuore al posto di Sal Da Vinci - La notte nel cuore raddoppia su Canale 5: speciale il 25 settembre al posto del concerto di Sal Da Vinci, per sfidare Rai 1 con Cristiana Capotondi ... Scrive it.blastingnews.com

Cerca Video su questo argomento: Notte Cuore Domenica Extra