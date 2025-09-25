cambiamenti nella programmazione di La Notte nel Cuore: dettagli e motivazioni. Le reti del Biscione hanno apportato modifiche significative alla programmazione della soap opera turca La Notte nel Cuore, suscitando attenzione tra il pubblico. Questa decisione, presa in modo eccezionale, si inserisce in un contesto strategico volto a ottimizzare gli ascolti e contrastare le offerte concorrenti. quando viene trasmessa la soap e le variazioni recenti. Per questa settimana, La Notte nel Cuore sarà trasmessa anche giovedì 25 settembre in prima serata, con un doppio appuntamento che rappresenta una scelta mirata a consolidare l’interesse dei telespettatori. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - La notte nel cuore cambio programmazione di oggi, giovedì 25 settembre