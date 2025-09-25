La Notte nel Cuore anticipazioni ventesima puntata di domenica 28 settembre 2025

Colpo di scena da parte di Samet Sansalan nel corso della ventesima puntata de La Notte nel Cuore, in onda su Canale 5, in prima serata, domenica 28 settembre 2025. Durante l’udienza di divorzio, Samet stupisce tutti quanti e comunica che non vuole più procedere con la causa contro la moglie Sumru. Una decisione che innesca la rabbia di Tahsin. Ecco le anticipazioni. . Samet cambia idea sulla causa contro Sumru. 1×53: Per conto di Cihan, Bünyamin si reca con i suoi uomini a prendere Esat; il ragazzo, diffidente, fa per cacciarlo, ma Bünyamin forza la porta ed entra, ritrovandosi, un attimo dopo, con una pistola puntata contro: Esat spara un colpo a uno della scorta e, nella colluttazione, per sbaglio, parte un altro colpo che ferisce lui stesso al braccio. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - La Notte nel Cuore, anticipazioni ventesima puntata di domenica 28 settembre 2025

