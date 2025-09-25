La notte nel cuore anticipazioni 28 settembre | Samet non concede il divorzio a Sumru Tahsin lo aggredisce

Le anticipazioni della puntata de La notte nel cuore in onda domenica 28 settembre, alle ore 21:20 su Canale5. Nella trama della serie turca, Cihan aggredisce Esat, Samet si rifiuta di divorziare da Sumru e Tahsin, furioso, gli mette le mani al collo. Le anticipazioni dei prossimi episodi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: notte - cuore

La Notte nel Cuore, anticipazioni decima puntata di domenica 27 luglio 2025

La Notte Nel Cuore Anticipazioni: Ecco Cosa Nasconde Bünyamin Kahya!

Ascolti tv ieri sera 6 luglio 2025, i dati Auditel per ogni programma in prima serata, da Imma Tatarani a La notte nel cuore

Nel cuore della notte, mentre navigava in acque internazionali a sud di Creta, la Global Sumud Flotilla è stata improvvisamente attaccata dal cielo: droni, bombe sonore, spray urticanti e materiale non identificato hanno colpito le imbarcazioni. Continuiamo a t Vai su Facebook

Gattuso, una notte da star. Non solo cuore e sudore: “Ora testa a Israele” - X Vai su X

La notte nel cuore anticipazioni: Melek ci ripensa e corre da Cihan, è troppo tardi? - La notte nel cuore torna domenica 28 settembre con una nuova puntata da non perdere: Melek corre da Cihan e succede qualcosa di inatteso ... Secondo ultimenotizieflash.com

La notte nel cuore, anticipazioni 28 settembre: Samet non concede il divorzio a Sumru, Tahsin lo aggredisce - Le anticipazioni della puntata de La notte nel cuore in onda domenica 28 settembre, alle ore 21:20 su Canale5. Lo riporta fanpage.it