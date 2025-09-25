La Notte della Marena | a Itala protagonista il vino aromatizzato
Si terrà sabato 27 e domenica 28 settembre a Largo Badia della frazione Croce di Itala "La Notte della Marena". L’evento si svolgerà in una due giorni interamente dedicata alla promozione e alla valorizzazione della Marena, delizioso vino aromatizzato e antica specialità enogastronomica locale. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
LA NOTTE DELLA MARENA 27 e 28 Settembre , Itala PER LA PRIMA VOLTA UN EVENTO CHE METTE IN RISALTO IL PRODOTTO MARENA E IL SUO PROCESSO PRODUTTIVO, tra Storia del Territorio e Tradizione Popolare Location suggestiv - facebook.com Vai su Facebook
