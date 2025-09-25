La Notte della Marena | a Itala protagonista il vino aromatizzato

Messinatoday.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si terrà sabato 27 e domenica 28 settembre a Largo Badia della frazione Croce di Itala "La Notte della Marena". L’evento si svolgerà in una due giorni interamente dedicata alla promozione e alla valorizzazione della Marena, delizioso vino aromatizzato e antica specialità enogastronomica locale. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: notte - marena

Notte Rosa. Famiglie protagoniste. Viva l’estate - Sono tutti invitati alla Notte Rosa, un lungo weekend ricco di sorprese, spettacoli ed eventi pensati anche per le famiglie. quotidiano.net scrive

Cerca Video su questo argomento: Notte Marena Itala Protagonista