La Notte del Centenario | a Capo d' Orlando danza e concerto dei Neri per Caso

Messinatoday.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si terrà sabato 27 settembre dalle ore 18,45 ci sarà "La Notte del Centenario" a Capo d'Orlando. Notte Bianca con spettacoli delle scuole di danza; New Butterfly Dance; Spazio Danza Academy; Karma; Elios Dance.  Musica con i Neri per Caso e negozi aperti tutta la notte. In programma anche. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

