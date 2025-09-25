La notte che Jordan frantumò il tabellone in Italia | la magia rivive nella nuova maglia di Trieste

Gazzetta.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I giuliani celebrano il ritorno nelle coppe europee con una divisa che omaggia la partita che il 22enne Michael giocò nel 1985 in maglia Stefanel dopo la sua prima stagione in Nba. In collaborazione col suo brand. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

la notte che jordan frantum242 il tabellone in italia la magia rivive nella nuova maglia di trieste

© Gazzetta.it - La notte che Jordan frantumò il tabellone, in Italia: la magia rivive nella nuova maglia di Trieste

In questa notizia si parla di: notte - jordan

La schiacciata di Michael Jordan che mandò in frantumi un tabellone di vetro a Trieste, quarant’anni fa - Il 26 agosto 1985 Michael Jordan frantumò un tabellone di vetro facendo una schiacciata durante una partita promozionale al PalaChiarbola di Trieste. Scrive ilpost.it

Quando Micheal Jordan frantumò il tabellone del Palachiarbola - Il Palasport di Chiarbola ospitava una partita di esibizione tra la Stefanel Trieste e la Juve Caserta. Da ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Notte Jordan Frantum242 Tabellone