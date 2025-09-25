La nave Usa della discordia | non attraccherà a Livorno Ma anche Carrara non la vuole

Lanazione.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Livorno, 25 settembre 2025 – Scoppia il caso intorno alla nave Snc Severn battente bandiera statunitense. Il cargo che ha a bordo materiale per la base americana di Camp Darby tra Pisa e Livorno è stata respinta dallo scalo labronico. Il presidio al porto di Livorno organizzato dall’Unità sindacale di base (Usb) con il contributo di diverse altre sigle dell’associazionismo ha bloccato l’attracco dopo tre giorni di presidio. Con la mediazione del prefetto e del sindaco Luca Salvetti, che si è schierato con i manifestanti. Il presidio si è spostato dal molo Italia del porto e si è stabilito in un’area all’esterno dello scalo, con i manifestanti che hanno simbolicamente occupato un edificio abbandonato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

la nave usa della discordia non attraccher224 a livorno ma anche carrara non la vuole

© Lanazione.it - La nave Usa della discordia: non attraccherà a Livorno. “Ma anche Carrara non la vuole”

In questa notizia si parla di: nave - discordia

nave usa discordia attraccher224La nave Usa della discordia: non attraccherà a Livorno. “Ma anche Carrara non la vuole” - Il caso che si innesta nelle tensioni su Gaza e Israele: i manifestanti labronici hanno bloccato l’attracco di un cargo che ha materiale per la base americana di Camp Darby. Si legge su lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Nave Usa Discordia Attraccher224