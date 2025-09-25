Livorno, 25 settembre 2025 – Scoppia il caso intorno alla nave Snc Severn battente bandiera statunitense. Il cargo che ha a bordo materiale per la base americana di Camp Darby tra Pisa e Livorno è stata respinta dallo scalo labronico. Il presidio al porto di Livorno organizzato dall’Unità sindacale di base (Usb) con il contributo di diverse altre sigle dell’associazionismo ha bloccato l’attracco dopo tre giorni di presidio. Con la mediazione del prefetto e del sindaco Luca Salvetti, che si è schierato con i manifestanti. Il presidio si è spostato dal molo Italia del porto e si è stabilito in un’area all’esterno dello scalo, con i manifestanti che hanno simbolicamente occupato un edificio abbandonato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La nave Usa della discordia: non attraccherà a Livorno. “Ma anche Carrara non la vuole”