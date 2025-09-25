La napoletana Enza Silvestrini è l’unica scrittrice italiana presente al Fjalafest di Milano

Napolitoday.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È napoletana l’unica scrittrice italiana presente, con il romanzo I volti della voce, edito da Iuppiter, al Fjalafest, festival della letteratura albanese, giunto alla sua seconda edizione. Nato con l’obiettivo di diffondere la cultura albanese e sostenuto da Open Society Foundation e il Centro. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: napoletana - enza

Cerca Video su questo argomento: Napoletana Enza Silvestrini 232