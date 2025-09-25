La napoletana Enza Silvestrini è l’unica scrittrice italiana presente al Fjalafest di Milano
È napoletana l’unica scrittrice italiana presente, con il romanzo I volti della voce, edito da Iuppiter, al Fjalafest, festival della letteratura albanese, giunto alla sua seconda edizione. Nato con l’obiettivo di diffondere la cultura albanese e sostenuto da Open Society Foundation e il Centro. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
In questa notizia si parla di: napoletana - enza
cona napoletana senza tempo: il babà, soffice e intriso di dolcezza. Solo da Santaniello, dal 1919. Piazza Municipio, 2 – Lauro (AV) 081 824 44 39 #PasticceriaSantaniello #BabàNapoletano #TradizionePartenopea #Dal1919 #LauroAV - facebook.com Vai su Facebook